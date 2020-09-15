В Новосибирске 14-летняя школьница забеременела от соседа

Posted 15 сентября 2020, 02:03
Published 15 сентября 2020, 02:03
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
14-летняя девочка из многодетной семьи забеременела от соседа в Новосибирске.
Как стало известно kp.ru, восьмиклассница встречалась с 22-летним парнем, жившим по соседству, около года. Все это время она оставалась у него с ночевкой. О прибавлении семье девочки стало известно в июне. Сейчас несовершеннолетняя на четвертом месяце беременности.
Будущий отец от ребенка не отказался, вот только помочь молодой маме он теперь не сможет. Его отправили в колонию за кражу. Сама же девочка говорит, что парень слишком красив, что не влюбиться в него было невозможно. Но сейчас чувства прошли, и ждать его из мест лишения свободы она не намерена.
Семья девочка поначалу отреагировала бурно, и отец хотел писать заявление в полицию из-за растления малолетней дочери, но последняя его отговорила, пожалев бывшего возлюбленного.
Отметим, что семья снимает жилье в аварийном доме и живет на пенсию бабушки и соцвыплаты.