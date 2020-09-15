В Новосибирске 14-летняя школьница забеременела от соседа

Будущий отец от ребенка не отказался, вот только помочь молодой маме он теперь не сможет. Его отправили в колонию за кражу. Сама же девочка говорит, что парень слишком красив, что не влюбиться в него было невозможно. Но сейчас чувства прошли, и ждать его из мест лишения свободы она не намерена.