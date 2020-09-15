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Posted 15 сентября 2020, 02:03

Published 15 сентября 2020, 02:03

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

В Новосибирске 14-летняя школьница забеременела от соседа

15 сентября 2020, 02:03
Отец ребенка имеет проблемы с законом

14-летняя девочка из многодетной семьи забеременела от соседа в Новосибирске.

Как стало известно kp.ru, восьмиклассница встречалась с 22-летним парнем, жившим по соседству, около года. Все это время она оставалась у него с ночевкой. О прибавлении семье девочки стало известно в июне. Сейчас несовершеннолетняя на четвертом месяце беременности.

Будущий отец от ребенка не отказался, вот только помочь молодой маме он теперь не сможет. Его отправили в колонию за кражу. Сама же девочка говорит, что парень слишком красив, что не влюбиться в него было невозможно. Но сейчас чувства прошли, и ждать его из мест лишения свободы она не намерена.

Семья девочка поначалу отреагировала бурно, и отец хотел писать заявление в полицию из-за растления малолетней дочери, но последняя его отговорила, пожалев бывшего возлюбленного.

Отметим, что семья снимает жилье в аварийном доме и живет на пенсию бабушки и соцвыплаты.

#Происшествия#Новости
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