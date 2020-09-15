Верховный суд вынес решение в деле экс-главы Новосибирского облсуда Шатовкиной

Напомним, Шатовкину подозревают во вмешательстве в следственные действия. На уголовном деле в ее адрес настаивал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Экс-судью обвиняют в том, что она отправила письмо тогда еще и.о. губернатора Травникову с предупреждением об обысках в управлении мировых судей. Этот факс попал в систему документооборота правительства.