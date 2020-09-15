Верховный суд вынес решение в деле экс-главы Новосибирского облсуда Шатовкиной

Posted 15 сентября 2020, 11:59
Published 15 сентября 2020, 11:59
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Верховный суд РФ не удовлетворил иск экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Она пыталась оспорить решение Высшей квалификационной комиссии судей об одобрении возбуждения уголовного дела в ее отношении. таким образом решение ВККС осталось в силе.
Напомним, Шатовкину подозревают во вмешательстве в следственные действия. На уголовном деле в ее адрес настаивал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Экс-судью обвиняют в том, что она отправила письмо тогда еще и.о. губернатора Травникову с предупреждением об обысках в управлении мировых судей. Этот факс попал в систему документооборота правительства.
Шатовкина считает, что желание возбудить уголовное дело - это месть ФСБ за то, что она заняла принципиальную позицию и не стала фальсифицировать дело в 2018 году.