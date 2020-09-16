Новосибирский губернатор Травников пообещал поддержку обманутым дольщикам

- На 2020–2022 годы в бюджете региона на софинансирование достройки и подключение к сетям объектов долевого строительства заложено более 800 миллионов рублей. При этом мы сняли средства с других статей расходов для того, чтобы подтвердить софинансирование со своей стороны в такой большой сумме. Под эти средства мы направили заявку в «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на 31 дом, - заявил Андрей Травников.