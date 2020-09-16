Новосибирский губернатор Травников пообещал поддержку обманутым дольщикам

Posted 16 сентября 2020, 14:12
Published 16 сентября 2020, 14:12
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске обманутые дольщики начали проводить пикеты возле правительственных зданий. Они грозили объявить забастовку, требуя встречи с губернатором. В итоге люди добились своего.
Сегодня, 16 сентября, пресс-служба правительства области сообщила о встрече Андрея Травникова с дольщиками и членами ЖСК недостроенных многоквартирных домов. Это те люди, которые опасались, что в Новосибирской области не предусмотрено региональное софинансирование достройки их домов. Дело в том, что федеральный «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» выделяет деньги только на условиях софинансирования.
Губернатор заверил пришедших, что финансы на строительство проблемных объектов есть. И поправки об этом были приняты в областной бюджет.
- На 2020–2022 годы в бюджете региона на софинансирование достройки и подключение к сетям объектов долевого строительства заложено более 800 миллионов рублей. При этом мы сняли средства с других статей расходов для того, чтобы подтвердить софинансирование со своей стороны в такой большой сумме. Под эти средства мы направили заявку в «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на 31 дом, - заявил Андрей Травников.
По словам губернатора, на данный момент в высокой степени готовности находятся 19 домов. По четырем из них решение Наблюдательного совета ППК Фонда ожидается в самое ближайшее время. Еще по 15 домам вопрос рассматривается Набсоветом Фонда.
Глава региона заверил, что вопрос обманутых дольщиков находится на контроле у правительства области. Региональный кабмин ежегодно направляет на решение проблем дольщиков дополнительно более 200 миллионов рублей. Деньги тратятся на подключение домов к инженерным сетям, покупку лифтов, выплату субсидий.