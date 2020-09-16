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Posted 16 сентября 2020, 13:03

Published 16 сентября 2020, 13:03

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Юристы: Тесак в Новосибирске рассказал адвокату о пытках

16 сентября 2020, 13:03
Версию о суициде считают несостоятельной

Сегодня, 16 сентября, стало известно о смерти в Челябинске националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Он якобы покончил жизнь самоубийством в СИЗО, но юристы в это не верят.

Алексей Михальчик в интервью изданию «Подъём» рассказал о несостоятельности версии суицида. А также о заявлениях самого Тесака, что его пытали.

- Марцинкевич не такой человек. И девятого числа у него был адвокат в Новосибирске, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов, - заявил юрист.

По факту гибели Тесака УФСИН начала проверку. Дело вызвало большой общественный резонанс.

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#Происшествия#Новости
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