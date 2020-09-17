Коронавирусом заболели 47 человек в Новосибирской области за сутки

Posted 17 сентября 2020, 05:16
Published 17 сентября 2020, 05:16
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Число выздоровевших вдвое превысило число заболевших коронавирусом в Новосибирской области 17 сентября. Оперштаб заявил 96 вылечившихся против 47 заболевших Covid-19.
За весь период пандемии в области заболевание подтвердилось у 12 307 человек, 729 из них дети. Лечение прошло успешно для 1112 местных жителей.
Коронавирус стал причиной смерти 403 человек, двое скончались в последние сутки. Это 65-летний мужчина и 69-летняя женщина.
После выписки в инфекционных стационарах Новосибирска осталось 946 пациентов, в ЦРБ – 414. Среди них как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на Covid-19. Взято под наблюдение врачей 1112 человек.
Тестирование на коронавирус в области сделали уже 475 8338 раз.
Вторые сутки число заболевших ОРВИ превышает 3 тысячи. В этот раз диагноз поставили 3647 местным жителям, 36 госпитализировали.