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Posted 17 сентября 2020, 05:16

Published 17 сентября 2020, 05:16

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Коронавирусом заболели 47 человек в Новосибирской области за сутки

17 сентября 2020, 05:16
Растет число заболеваний ОРВИ

Число выздоровевших вдвое превысило число заболевших коронавирусом в Новосибирской области 17 сентября. Оперштаб заявил 96 вылечившихся против 47 заболевших Covid-19.

За весь период пандемии в области заболевание подтвердилось у 12 307 человек, 729 из них дети. Лечение прошло успешно для 1112 местных жителей.

Коронавирус стал причиной смерти 403 человек, двое скончались в последние сутки. Это 65-летний мужчина и 69-летняя женщина.

После выписки в инфекционных стационарах Новосибирска осталось 946 пациентов, в ЦРБ – 414. Среди них как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на Covid-19. Взято под наблюдение врачей 1112 человек.

Тестирование на коронавирус в области сделали уже 475 8338 раз.

Вторые сутки число заболевших ОРВИ превышает 3 тысячи. В этот раз диагноз поставили 3647 местным жителям, 36 госпитализировали.

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