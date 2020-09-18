407 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Posted 18 сентября 2020, 04:59
Published 18 сентября 2020, 04:59
Modified 21 января, 13:26
Updated 21 января, 13:26
Двое мужчин и две женщины, которые были госпитализированы с коронавирусом, скончались в Новосибирской области за последние сутки. Им было соответственно 66, 76 лет и 63, 73 года. Всего от COVID-19 умерло в области 407 жителей.
Оперативный штаб утром 18 сентября сообщил о том, что за минувшие сутки из инфекционных отделений выписались 93 человека, 49 туда положили с коронавирусом. Таким образом с начала пандемии уже зарегистрировано 12356 случаев заражения, 730 из которых среди детей. 11205 пациентов вылечились.
В реанимации борются за жизнь 34 пациента. Семеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.