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Posted 18 сентября 2020, 04:59

Published 18 сентября 2020, 04:59

Modified 21 января, 13:26

Updated 21 января, 13:26

407 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

18 сентября 2020, 04:59
За жизнь в реанимации борются 34 пациента с коронавирусом.

Двое мужчин и две женщины, которые были госпитализированы с коронавирусом, скончались в Новосибирской области за последние сутки. Им было соответственно 66, 76 лет и 63, 73 года. Всего от COVID-19 умерло в области 407 жителей.

Оперативный штаб утром 18 сентября сообщил о том, что за минувшие сутки из инфекционных отделений выписались 93 человека, 49 туда положили с коронавирусом. Таким образом с начала пандемии уже зарегистрировано 12356 случаев заражения, 730 из которых среди детей. 11205 пациентов вылечились.

В реанимации борются за жизнь 34 пациента. Семеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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