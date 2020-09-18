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Posted 18 сентября 2020, 13:52

Published 18 сентября 2020, 13:52

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Баскетбол. «Новосибирск» проиграл три игры в Ижевске

18 сентября 2020, 13:52
Официальные игры начнутся для новосибирских баскетболистов 4 октября.

Баскетбольный клуб «Новосибирск» принял участие в предсезонном турнире в Ижевске. Там выступали 8 команд Суперлиги-1.

Новосибирские баскетболисты уступили 52:87 «Уралмашу», 73:96 «Темпу-СУМЗ-УГМК» и 73:81 команде «Руна-Баскет».

Официальные игры начнутся для новосибирских баскетболистов 4 октября кубковым матчем. Соперник пока неизвестен. А 8 октября стартует Суперлига. В первом поединке «Новосибирск» дома примет «Темп-СУМЗ-УГМК».

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