Баскетбол. «Новосибирск» проиграл три игры в Ижевске

Posted 18 сентября 2020, 13:52
Published 18 сентября 2020, 13:52
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Баскетбольный клуб «Новосибирск» принял участие в предсезонном турнире в Ижевске. Там выступали 8 команд Суперлиги-1.
Новосибирские баскетболисты уступили 52:87 «Уралмашу», 73:96 «Темпу-СУМЗ-УГМК» и 73:81 команде «Руна-Баскет».
Официальные игры начнутся для новосибирских баскетболистов 4 октября кубковым матчем. Соперник пока неизвестен. А 8 октября стартует Суперлига. В первом поединке «Новосибирск» дома примет «Темп-СУМЗ-УГМК».