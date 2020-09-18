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Posted 18 сентября 2020, 13:36

Published 18 сентября 2020, 13:36

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Новосибирский «Локомотив» легко обыграл красноярский «Енисей»

18 сентября 2020, 13:36
Счет встречи 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).

Во втором туре Кубка России в Новосибирске «Локомотив» обыграл красноярский «Енисей» 3:0 (25:17, 25:19, 25:19). Ни в этом из сетов новосибирские волейболисты не дали сопернику набрать 20 очков.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива» стал Дражен Лубурич. У него 17 очков, 4 из которых – на подаче). Вообще новосибирцы сделали за игру 10 эйсов. У «Енисея» их всего два.

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