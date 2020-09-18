Новосибирский «Локомотив» легко обыграл красноярский «Енисей»

Posted 18 сентября 2020, 13:36
Published 18 сентября 2020, 13:36
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Во втором туре Кубка России в Новосибирске «Локомотив» обыграл красноярский «Енисей» 3:0 (25:17, 25:19, 25:19). Ни в этом из сетов новосибирские волейболисты не дали сопернику набрать 20 очков.
Самым результативным игроком в составе «Локомотива» стал Дражен Лубурич. У него 17 очков, 4 из которых – на подаче). Вообще новосибирцы сделали за игру 10 эйсов. У «Енисея» их всего два.