В Нижнем Новгороде пожаловались облицовку набережной надгробиями

Posted 18 сентября 2020, 14:09
Published 18 сентября 2020, 14:09
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде жители сфотографировали одну из набережных, облицованную старыми надгробиями , пишет newsnn.ru. В районной администрации отметили, что это не их ноу-хау - набережная была открыта более 50 лет назад.
Татарстан
В Казани жители одной из многоэтажек пожаловались на новый пункт в квитанции по оплате ЖКУ - «Вознаграждение председателю многоквартирного дома», сообщает inkazan.ru. На эти цели жильцы должны выделить более 450 рублей. При этом в управляющей компании заявили, что жители сами приняли такое решение на общем собрании.
Башкирия
В Башкирии студенты жалуются на низкий уровень образования в государственных вузах, а поток желающих учиться даже на востребованных специальностях падает каждый год, пишет mkset.ru. Выпускники отмечают, что работодатели между дипломами БашГУ и целевых вузов всегда выбирают вторых.
Свердловская область
В Свердловской области врачи жалуются, что им отказывают в страховых выплатах при заболевании коронавирусом. Как пишет издание tagilcity.ru, часто заразившимся медикам отказывают в выплате страховки под предлогом того, что они заболели не на работе, а на на жалобы врачей приходят отписки. в Екатеринбурге медики собираются устроить пикет из-за отсутствия «ковидных» доплат.
Ленинградская область
В Петербурге родители выступили против термометрии в школе. Как сообщается на портале newia.ru, родители двух учеников выразили возмущение тем, что их детям измеряют температуру тела бесконтактным способом. По их мнению, эта процедура опасна, это какое-то вредное облучение. Из-за активного и даже несколько агрессивного поведения родителей пришлось вызвать полицию.
Удмуртия
В Удмуртии педофила приговорили к 18 годам колонии строгого режима, пишет udm-info.ru. 44-летний мужчина признал себя виновным в изнасиловании малолетних детей. Одной из пострадавших была его дочь.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону не будут наказывать родственников террористов за флешмоб. Как пишет rostovgazeta.ru, они вышли к зданию суда в белых майках с портретами осужденных за организацию и пособничество террористической ячейки в Крыму.
Приморье
В Приморье браконьеров из КНДР приговорили к 7 годам тюрьмы, пишет vostokmedia.com. Мужчины, вооружившись топорами и ножами, вступил в бой с пограничниками, когда те пытались их задержать за незаконную ловлю кальмара.
Омская область
Страдание детей из Омской области, над которыми издевалась опекун, оценили в 280 тысяч рублей. Как пишет gorod55.ru, специалисты зафиксировали у троих несовершеннолетних психологическую травму из-за продолжительных избиений и оскорблений. Детей изъяли и отдали в другую семью, а с бывшего опекуна прокуратура требует взыскать 280 тысяч рублей, которые разделят на троих пострадавших.
Оренбургская область
В Оренбурге кондитерская отравила 16 людей, но смогла избежать закрытия. Как пишет 56orb.ru, несколько человек попали в больницу из-за плохого качества продукции. Им поставили диагноз «сальмонеллез». Роспотребнадзор потребовал с заведения по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавших. Внесудебное урегулирование спора позволило кондитерской избежать закрытия.
Карелия
Житель Карелии стал очевидцем метеорного потока. Как сообщает karelinform.ru, мужчина нашел обожженный котлован и необычные камни, один из которых направят в институт геологии КарНЦ РАН для тщательного исследования.
Тюменская область
В тюменском лесу нашли рысёнка, попавшего в капкан, сообщает nashgorod.ru. Животное просидело в ловушке без еды и воды два дня. Сейчас врачи занимаются лечением трехмесячного хищника, а активисты решают его дальнейшую судьбу: закон запрещает забирать диких животных домой, так что рысь могут отпустить обратно в лес.
Хабаровский край
В Хабаровском районе обнаружили новые виды грибов, сообщает transsibinfo.com. Ученые обследовали долину ручья Соснинский Большехехцирского заповедника, где нашли дубовик крапчатый - ранее в этой местности такие грибы не росли. Целью выхода было наблюдение и оценка процессов восстановления микобиоты после неблагоприятных зимних месяцев.
Ставропольский край
В школе Ставрополя на одну из учениц упал потолок. Как пишет newstracker.ru, девочка находится больнице с травмами, полученными в результате удара отделочным материалом. Ситуацию взял под контроль губернатор Владимир Владимиров, министерство образования начало служебную проверку.
Челябинская область
В Челябинске учеников не пустили в школу без учителя. Детям пришлось стоять под проливным дождем на улице из-за антиковидных мер. Как сообщается на портале «Курс дела», Ранее Роспотребнадзор постановил, что дети могут заходить в учебное учреждение только в сопровождении классного руководителя, который в этот день опаздывал на работу. Родители собираются обратиться в прокуратуру.
ХМАО
Жители ХМАО обвинили школы в формальном подходе к профилактике COVID. Югорчане недовольны тем, как организован осмотр детей, приходящих в школу. По словам жителей региона, именно из-за такого подхода сейчас многие образовательные учреждения округа закрываются на карантин. Как сообщает muksun.fm, по мнению югорчан, все требования ведомства выполняются формально, для галочки, поэтому дети начали массово болеть, а классы стали переводить на дистант.
Волгоградская область
Контрактники украли сухпайков на 4,6 миллиона рублей в Волгоградской области. Двое военных вывезли из части в Камышине 7 289 комплектов индивидуальных рационов питания. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, один подделал документы на получение имущества, оформил его фиктивную выдачу и списание, а другой вывез сворованное. Военных приговорила к лишению свободы сроком на 6 лет и 3 года соответственно.
Хакасия
Прививки от гриппа поставили каждому десятому жителю Хакасии. Хакасия вышла на пик прививочной кампании против гриппа. К сегодняшнему дню вакцинированы уже больше 55 тысяч жителей региона. Как сообщает newkhakasiya.online, завершится прививочная кампания до конца октября.