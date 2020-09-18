В Нижнем Новгороде пожаловались облицовку набережной надгробиями

В Свердловской области врачи жалуются, что им отказывают в страховых выплатах при заболевании коронавирусом. Как пишет издание tagilcity.ru, часто заразившимся медикам отказывают в выплате страховки под предлогом того, что они заболели не на работе, а на на жалобы врачей приходят отписки. в Екатеринбурге медики собираются устроить пикет из-за отсутствия «ковидных» доплат.