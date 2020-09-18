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Posted 18 сентября 2020, 15:48

Published 18 сентября 2020, 15:48

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

В Новосибирске пожарные потушили горящий Кирзавод

18 сентября 2020, 15:48
В огне никто не пострадал.

В Новосибирске ликвидировано возгорание на производственном предприятии. Об этом сообщает ГУ МЧС по НСО. В огне никто не пострадал.

Пожар случился 18 сентября около 17:30 на улице Полтавской. На место выдвинулись 68 человек и 26 единиц техники, в том числе лестница. Пожару присвоен второй ранг из пяти возможных.

Горело кирпичное здание по всей площади. В ходе тушения внутри помещений обнаружены и эвакуированы два газовых баллона. Всего на тушение 500 квадратных метров ушло около часа. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России

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#Происшествия#Новости
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