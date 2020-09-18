В Новосибирске пожарные потушили горящий Кирзавод

Posted 18 сентября 2020, 15:48
Published 18 сентября 2020, 15:48
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
В Новосибирске ликвидировано возгорание на производственном предприятии. Об этом сообщает ГУ МЧС по НСО. В огне никто не пострадал.
Пожар случился 18 сентября около 17:30 на улице Полтавской. На место выдвинулись 68 человек и 26 единиц техники, в том числе лестница. Пожару присвоен второй ранг из пяти возможных.
Горело кирпичное здание по всей площади. В ходе тушения внутри помещений обнаружены и эвакуированы два газовых баллона. Всего на тушение 500 квадратных метров ушло около часа. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России