Депутат Новосибирского горсовета Пинус попросила скинуться ей на подарок

Депутат Совета депутатов Новосибирска седьмого созыва от избирательного округа №45 Наталья Пинус на своих страницах в соцсетях попросила подарить ей печь за 100 тысяч рублей. В своем аккаунте в Facebook депутат поделилась желаниями накануне своего 46-летия.