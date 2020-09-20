Депутат Новосибирского горсовета Пинус попросила скинуться ей на подарок

Posted 20 сентября 2020, 06:45
Published 20 сентября 2020, 06:45
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Депутат Совета депутатов Новосибирска седьмого созыва от избирательного округа №45 Наталья Пинус на своих страницах в соцсетях попросила подарить ей печь за 100 тысяч рублей. В своем аккаунте в Facebook депутат поделилась желаниями накануне своего 46-летия.
Пинус увлекается изготовлением керамики. Для этого ей необходима муфельная печь для обжига. Сама она себе позволить такую дорогую покупку не может.