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Posted 20 сентября 2020, 06:45

Published 20 сентября 2020, 06:45

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Депутат Новосибирского горсовета Пинус попросила скинуться ей на подарок

20 сентября 2020, 06:45
Депутату нужно 100 тысяч рублей.

Депутат Совета депутатов Новосибирска седьмого созыва от избирательного округа №45 Наталья Пинус на своих страницах в соцсетях попросила подарить ей печь за 100 тысяч рублей. В своем аккаунте в Facebook депутат поделилась желаниями накануне своего 46-летия.

Пинус увлекается изготовлением керамики. Для этого ей необходима муфельная печь для обжига. Сама она себе позволить такую дорогую покупку не может.

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#Политика#Новости
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