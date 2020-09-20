В Новосибирске заявили о начале второй волны коронавируса

«Вторая волна имеет очень большой шанс развития по одной простой причине — у нас начались занятия в школах, университетах и других учебных заведениях. Изменились условия контактов людей», — заявил вирусолог. По мнению Нетесова, масочный режим и социальную дистанцию соблюдать необходимо. Особенно это касается людей, входящих в группу риска.