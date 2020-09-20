В Новосибирске заявили о начале второй волны коронавируса

Posted 20 сентября 2020, 07:52
Published 20 сентября 2020, 07:52
Modified 5 августа 2022, 12:11
Updated 5 августа 2022, 12:11
Профессор НГУ Сергей Нетесов заявил о неизбежности в ближайшее время второй волны коронавируса. Об этом доктор наук рассказал порталу НДН.инфо.
«Вторая волна имеет очень большой шанс развития по одной простой причине — у нас начались занятия в школах, университетах и других учебных заведениях. Изменились условия контактов людей», — заявил вирусолог. По мнению Нетесова, масочный режим и социальную дистанцию соблюдать необходимо. Особенно это касается людей, входящих в группу риска.
По данным оперативного штаба на 20 сентября заболели коронавирусной инфекцией 12471 человек (+61 за минувшие сутки), 739 – дети. Выздоровели 11323 (+34 за минувшие сутки). Умерли 413 человек (+3 за минувшие сутки). Женщинам было 58, 65 и 81 года. В реанимации лежат 34 человека с COVID-19, на ИВЛ 5 пациентов.
В Новосибирске госпитализированы 19 детей и 1148 взрослых с подозрением на коронавирус, а также с уже подтвержденным диагнозом. Еще 426 пациентов помещены в больницы районов области.