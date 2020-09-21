Новосибирск попал в рейтинг неспящих городов России

Posted 21 сентября 2020, 08:22
Published 21 сентября 2020, 08:22
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Новосибирск вошел в рейтинг городов, жители который чаще других страдают бессоницей.
На отсутствие сна жалуются 23% опрошенных россиян. У 74% возникают проблемы с засыпанием. 12% заявили о нехватки сна, 6% жалуются на беспокойный сон.
Новосибирск в рейтинге занял 10 строчку, на восьмой – Питер. Столица России признана городом, который не спит.
В первую десятку также попали Пермь, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Омск, Краснодар, Самара.