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Posted 21 сентября 2020, 08:22

Published 21 сентября 2020, 08:22

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Новосибирск попал в рейтинг неспящих городов России

21 сентября 2020, 08:22
Опрос среди жителей 22 российских городов провели аналитики агентства Zoom Market. Они опросили 2640 человек.

Новосибирск вошел в рейтинг городов, жители который чаще других страдают бессоницей.

На отсутствие сна жалуются 23% опрошенных россиян. У 74% возникают проблемы с засыпанием. 12% заявили о нехватки сна, 6% жалуются на беспокойный сон.

Новосибирск в рейтинге занял 10 строчку, на восьмой – Питер. Столица России признана городом, который не спит.

В первую десятку также попали Пермь, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Омск, Краснодар, Самара.

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