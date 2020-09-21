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Posted 21 сентября 2020, 00:59

Published 21 сентября 2020, 00:59

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

В Новосибирской области запретили вывоз говядины из-за ящура

21 сентября 2020, 00:59
Ограничения на вывоз говядины будет действовать до мая 2021 года.

Вывоз сельхозпродукции с территории Новосибирской области прекратили из-за ящура.

Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на областной Минсельхоз, были изменены условия перемещения из-за регионализации по ящуру. Международное эпизоотическое бюро не включило область в свободную от ящура без вакцинации при причине того, что ранее на территории проводили вакцинацию, поскольку она граничила с Республикой Алтай.

Ее прекратили в августе 2019 года, признав область благополучной по ящуру.

Теперь при вывозе продукции производители мясной продукции, бойни и мясоперерабатывающие предприятия должны будут предоставлять документы о продукции, согласно требованиям Россельхознадзора. Но не для всех предприятий подобная процедура возможна, им предстоит переориентироваться на новые условия.

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