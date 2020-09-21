В Новосибирской области запретили вывоз говядины из-за ящура

Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на областной Минсельхоз, были изменены условия перемещения из-за регионализации по ящуру. Международное эпизоотическое бюро не включило область в свободную от ящура без вакцинации при причине того, что ранее на территории проводили вакцинацию, поскольку она граничила с Республикой Алтай.