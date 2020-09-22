Новосибирские учение объяснили уникальный эксперимент

«Как только была высказана идея об ионизации газа разлетающейся плазмой, возникла необходимость учесть это в LCODE, – комментирует Вадим Худяков. – Но ионизация – сложный процесс, который может проходить разными способами, моей задачей и было составить правильную физическую модель и учесть все эти способы, а потом реализовать в программе LCODE. В итоге нам удалось достигнуть количественного согласия роста пятна в эксперименте и в нашем моделировании. Эксперимент (ввиду технической сложности) даёт гораздо меньше информации, чем моделирование, но когда получено согласие, можно доверять той дополнительной информации и ответить на интересующие вопросы. В моделировании мы выяснили, что в самом начале волна выбрасывает часть электронов из плазмы, в этом случае плазма расширяется не из-за собственного давления, а из-за того, что становится заряженной. Скорость такого разлёта оказывается гораздо выше, а совместное действие разных способов ионизации объясняет появление новой плазмы. Главным результатом оказалось то, что более 80% начальной энергии волны остаётся в плазме и переходит в энергию этого разлёта. Это делает оценки возможной частоты выстрелов менее оптимистичными, чем считалось ранее».