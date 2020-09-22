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Posted 22 сентября 2020, 02:30

Published 22 сентября 2020, 02:30

Modified 5 августа 2022, 12:11

Updated 5 августа 2022, 12:11

В Новосибирске труп мужчины пролежал в квартире несколько недель

22 сентября 2020, 02:30
Жильцы жалуются на трупный запах в подъезде и в собственных квартирах

Молодого мужчину нашли мертвым в квартире многоэтажного дома в Новосибирске спустя три недели после его смерти.

Инцидент произошел 17 сентября на улице Твардовского, 22/5. Мужчина проживал на 15-м этаже. По словам соседей, которые приводит НГС, он жил один, иногда выпивал с друзьями, но не шумел. Известно, что смерть не носит криминальный характер. Мужчину нашли у балкона.

Между тем запах, исходящий от квартиры, окутал весь дом. Жильцы в паблике «КСМ и Березовое» жалуются, что избавиться от вони не могут до сих пор. Но квартиру погибшего УК не может обработать без разрешения владельцев.

В СК и МВД ничего о трупе не слышали, пишет издание.

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