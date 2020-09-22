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Posted 22 сентября 2020, 08:23

Published 22 сентября 2020, 08:23

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

В новосибирских лесах замечен небывалый урожай опят

22 сентября 2020, 08:23
Пользователи делятся фотографиями добычи в соцсетях

В новосибирских лесах в разгаре грибная пора. В этом году урожай как никогда велик. Сейчас наступила пора опят.

Соцсети пестрят фотографиями из леса, которыми пользователи делятся со своими подписчиками. Любители "тихой охоты" еще имеют возможность пополнить запасы на зиму.

В этом сезоне также в новосибирских лесах был богатый урожай белых грибов. Их также находят и в конце сентября.

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