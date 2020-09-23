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Posted 23 сентября 2020, 05:52

Published 23 сентября 2020, 05:52

Modified 5 августа 2022, 12:12

Updated 5 августа 2022, 12:12

Новосибирский губернатор призвал повысить доступность и прозрачность госуслуг

23 сентября 2020, 05:52
Губернатор намерен повысить доступность и прозрачность госуслуг

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников намерен бороться с навязыванием платных услуг местным жителям. Этой теме было посвящено заседание комиссии по противодействию коррупции. Также обсудили мероприятия по формированию в обществе антикоррупционного сознания.

Травников считает, что нужны дополнительные механизмы, которые сделают госуслуги понятнее и доступнее.

Пока же он намерен выяснить, какие государственные органы помогают процветать структурам, которые предлагают платные услуги и товары. Он намерен встретиться с руководителями государственных надзорных органов и побеседовать о их работе в данном направлении.

Гендиректор МАРП Юрий Бернадский привел данные социологического исследования оценки уровня коррупции в 2019 году. Скрытые платежи связаны с ускорением процесса получения документов, обход требований закона или регулирующих органов.

Губернатор заявил, что необходимо защищать права граждан, в частности предпринимателей. Он призвал бизнес-омбудсмена, торгово-промышленную палату и ассоциацию предпринимателей выявлять факты навязывания платных услуг.

«Мы видим, что общее недовольство есть, а конкретных обращений, жалоб и фактов нет. Но мы понимаем, что самый лучший способ борьбы с негативными проявлениями – это показательные примеры», – заявил губернатор.

#Экономика#Новости
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