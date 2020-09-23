Основатель Церкви последнего завета взят под арест в Новосибирске

Posted 23 сентября 2020, 05:12
Published 23 сентября 2020, 05:12
Modified 5 августа 2022, 12:12
Updated 5 августа 2022, 12:12
Два месяца под стражей проведет глава красноярской «Церкви последнего завета» Виссариона по решению новосибирского суда. Его обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над людьми.
Дело Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, Центральный районный суд рассмотрел 23 сентября. Как пишет Тайга.инфо, заключение под стражей продлится до 21 ноября.
Задержаны также Владимир Ведерников и Вадим Редькин, которые также являются руководителями религиозного течения.
По версии следствия, фигуранты дела брали с граждан деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое причинило тяжкий вред здоровью.
Община «Церковь последнего завета» находится в Курганском районе в «Обители рассвета».