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Posted 24 сентября 2020, 08:19

Published 24 сентября 2020, 08:19

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

В зоопарке Новосибирска подросли манулы

24 сентября 2020, 08:19
Они вовлекают в свои игры мам

В Новосибирском зоопарке рассказали о потомстве манулов. 16 манулят, родившихся в июле, продолжают подрастать.

Сейчас маленьким и милым с виду опасным хищникам по 3,5 месяца. У них уже поменялся мех и дважды сменился цвет глаз: сначала они были голубыми, потом стали зелеными, а теперь они желтые.

Детеныши становятся похожи на взрослых манулов. Они любят играться, иногда вовлекая в это своих мам.

- Беготня, прятки, кувырки чередуются с отдыхом, как это бывает у всех маленьких, — только что был активным и неугомонным, а потом раз и уснул, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Специалисты отметили, что сохранение потомства манулов - это сложная задача. Сейчас все малыши прошли специальную противопаразитарную обработку и провакцинированы. Ветеринары наблюдают за ними постоянно, и в зоопарке надеются, что у манулов всё будет хорошо.

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