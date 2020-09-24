В зоопарке Новосибирска подросли манулы

Posted 24 сентября 2020, 08:19
Published 24 сентября 2020, 08:19
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
В Новосибирском зоопарке рассказали о потомстве манулов. 16 манулят, родившихся в июле, продолжают подрастать.
Сейчас маленьким и милым с виду опасным хищникам по 3,5 месяца. У них уже поменялся мех и дважды сменился цвет глаз: сначала они были голубыми, потом стали зелеными, а теперь они желтые.
Детеныши становятся похожи на взрослых манулов. Они любят играться, иногда вовлекая в это своих мам.
- Беготня, прятки, кувырки чередуются с отдыхом, как это бывает у всех маленьких, — только что был активным и неугомонным, а потом раз и уснул, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Специалисты отметили, что сохранение потомства манулов - это сложная задача. Сейчас все малыши прошли специальную противопаразитарную обработку и провакцинированы. Ветеринары наблюдают за ними постоянно, и в зоопарке надеются, что у манулов всё будет хорошо.