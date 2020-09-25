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Posted 25 сентября 2020, 08:20

Published 25 сентября 2020, 08:20

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Сторонник Навального набрал 5 голосов на выборах председателя горсовета Новосибирска

25 сентября 2020, 08:20
Но проиграл представителю правящей партии

Мы уже сообщали о том, что 25 сентября в Новосибирске проходит первая сессия горсовета. На ней был избран председатель.

На пост спикера претендовали три депутата. Среди них был Сергей Бойко, представитель штаба Навального в Новосибирске. За его кандидатуру проголосовали пять членов горсовета. И это второй результат.

Председателем стал член партии «Единая Россия» Дмитрий Асанцев. За него отдали свои голоса 39 депутатов. Еще три человека проголосовали за Игоря Украинцева.

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