Сторонник Навального набрал 5 голосов на выборах председателя горсовета Новосибирска

Posted 25 сентября 2020, 08:20
Published 25 сентября 2020, 08:20
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Мы уже сообщали о том, что 25 сентября в Новосибирске проходит первая сессия горсовета. На ней был избран председатель.
На пост спикера претендовали три депутата. Среди них был Сергей Бойко, представитель штаба Навального в Новосибирске. За его кандидатуру проголосовали пять членов горсовета. И это второй результат.
Председателем стал член партии «Единая Россия» Дмитрий Асанцев. За него отдали свои голоса 39 депутатов. Еще три человека проголосовали за Игоря Украинцева.