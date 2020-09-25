Суд вновь назвал увольнение новосибирского следователя Неупокоева обоснованным

В иске Неупокоев заявил, что задачи восстановиться на службе у него нет. Но есть желание добиться справедливости, так как выводы проверки он считает неполными и односторонними. По его мнению, оценивали работу следователя люди составили из людей, с которым у него сложились «неприязненные отношения, вызванные разногласиями по службе».