atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2020, 09:41

Published 25 сентября 2020, 09:41

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Суд вновь назвал увольнение новосибирского следователя Неупокоева обоснованным

25 сентября 2020, 09:41
В иске Неупокоев заявил, что задачи восстановиться на службе у него нет.

Замосковорецкий районный суд Москвы уже в третий раз отказал экс-главному следователю Новосибирской области Андрею Неупокоеву в признании незаконным его увольнения. Юрист оспорил заключение служебной проверки, выявившей недочеты в статистике, уголовные дела на полицейских и отдельно - жалобу владельца Traveller’s Coffee.

В иске Неупокоев заявил, что задачи восстановиться на службе у него нет. Но есть желание добиться справедливости, так как выводы проверки он считает неполными и односторонними. По его мнению, оценивали работу следователя люди составили из людей, с которым у него сложились «неприязненные отношения, вызванные разногласиями по службе».

Возглавлял комиссию бывший замначальника Следственного департамента генерал-майор Александр Бирюков. Сейчас по заявлению Неупокоева он находится в СИЗО. Против него СК возбудил дело за злоупотребление полномочиями. Также задержаны другой замглавы Следственного департамента Александр Краковский и их подчиненный Александр Брянцев.

Материалы по теме
Начальника участковых полиции Новосибирска уволили за план по штрафамГлаву новосибирского МВД Юрия Стерликова уволил ПутинВиновных в избиении человека в Венгерово уволят из полиции
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика