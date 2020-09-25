Суд вновь назвал увольнение новосибирского следователя Неупокоева обоснованным

Posted 25 сентября 2020, 09:41
Published 25 сентября 2020, 09:41
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Замосковорецкий районный суд Москвы уже в третий раз отказал экс-главному следователю Новосибирской области Андрею Неупокоеву в признании незаконным его увольнения. Юрист оспорил заключение служебной проверки, выявившей недочеты в статистике, уголовные дела на полицейских и отдельно - жалобу владельца Traveller’s Coffee.
В иске Неупокоев заявил, что задачи восстановиться на службе у него нет. Но есть желание добиться справедливости, так как выводы проверки он считает неполными и односторонними. По его мнению, оценивали работу следователя люди составили из людей, с которым у него сложились «неприязненные отношения, вызванные разногласиями по службе».
Возглавлял комиссию бывший замначальника Следственного департамента генерал-майор Александр Бирюков. Сейчас по заявлению Неупокоева он находится в СИЗО. Против него СК возбудил дело за злоупотребление полномочиями. Также задержаны другой замглавы Следственного департамента Александр Краковский и их подчиненный Александр Брянцев.