Под Новосибирском после тройного ДТП водителя грузовика зажало в кабине

Posted 26 сентября 2020, 03:13
Published 26 сентября 2020, 03:13
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Пробка на трассе от Бердска до Нижней Ельцовки образовалась из-за тройного ДТП.
По информации группы «ДПС Контроль Бердск», 25 сентября грузовик «Исузу» нарушил безопасную дистанцию и протаранил «Газель», которая двигалась впереди него. После удара «Газель» врезалась во впередиидущую легковушку.
В результате ДТП водителя грузовика зажало в кабине, и только спасатели с помощью специнструмента смогли его извлечь.
Авария привела к образованию огромной пробки.