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Posted 26 сентября 2020, 03:13

Published 26 сентября 2020, 03:13

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Под Новосибирском после тройного ДТП водителя грузовика зажало в кабине

26 сентября 2020, 03:13
Он находится в бердской ЦРБ.

Пробка на трассе от Бердска до Нижней Ельцовки образовалась из-за тройного ДТП.

По информации группы «ДПС Контроль Бердск», 25 сентября грузовик «Исузу» нарушил безопасную дистанцию и протаранил «Газель», которая двигалась впереди него. После удара «Газель» врезалась во впередиидущую легковушку.

В результате ДТП водителя грузовика зажало в кабине, и только спасатели с помощью специнструмента смогли его извлечь.

Авария привела к образованию огромной пробки.

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