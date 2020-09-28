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Posted 28 сентября 2020, 05:11

Published 28 сентября 2020, 05:11

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

12999 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

28 сентября 2020, 05:11
Около тысячи человек заболели ОРВИ за сутки

69 новых пациентов с коронавирусом госпитализировали в больницы Новосибирской области. Таковы данные сводки оперштаба за 28 сентября. Всего же число зараженных Covid-19 достигло 12999, в том числе 768 детей.

За сутки выписался из инфекционного отделения 41 пациент, двое скончались. Умерли 63-летний мужчина и 80-летняя женщина. Всего число летальных исходов составило 441.

В реанимации увеличилось число тяжелых больных. В отделения перевели 59 пациентов с коронавирусом, 15 подключили к ИВЛ.

1447 местных жителей находятся на лечении в инфекционных госпиталях Новосибирска. Среди них и зараженные, и пациенты с подозрением на вирус. В районах таких пациентов уже 525. Под наблюдением остаются еще 1334 человека.

511 тысяч тестов на коронавирус сделали в области с начала эпидемии.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 892 обращения, госпитализированы 17 человек.

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