Новосибирск вошел в топ-10 городов с самыми красивыми улицами

Posted 29 сентября 2020, 04:12
Published 29 сентября 2020, 04:12
Modified 5 августа 2022, 12:15
Updated 5 августа 2022, 12:15
Новосибирск попал в Топ-10 городов России, где туристам нравится гулять по ночным улицам. Рейтинг подготовили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Ночные улицы Санкт-Петербурга восхитили 44,86% туристов, улицы Ялты и Сочи пришлись по вкусу 14,02%. Москва замыкает тройку лидеров. За нее проголосовали 11,21% опрошенных.
В рейтинг также попали Казань (6,54%), Екатеринбург (3,74%), Новосибирск (1,87%), Самара (1,87%), Владивосток (093%), Ростов-на-Дону (0,93%).