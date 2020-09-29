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Posted 29 сентября 2020, 08:39

Published 29 сентября 2020, 08:39

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Новосибирский «Локомотив» сыграет в полуфинале Кубка России в Ханты-Мансийске

29 сентября 2020, 08:39
Игры пройдут с 8 по 11 ноября.

Федерация волейбола России утвердила города-хозяева финальной стадию Кубка России по волейболу. Полуфиналы пройдут в трех городах: Ханты-Мансийске, Казани и Москве.

По результатам жеребьевки новосибирский «Локомотив» сыграет в подгруппе «А» с красноярским «Енисеем», «Белогорьем» и нижневартовской «Югрой-Самотлор». Игры пройдут в Ханты-Мансийске с 8 по 11 ноября.

Победители каждой из трех групп сыграют в финале четырех. Кубок будет разыгран с 25 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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