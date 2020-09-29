Новосибирский «Локомотив» сыграет в полуфинале Кубка России в Ханты-Мансийске

По результатам жеребьевки новосибирский «Локомотив» сыграет в подгруппе «А» с красноярским «Енисеем», «Белогорьем» и нижневартовской «Югрой-Самотлор». Игры пройдут в Ханты-Мансийске с 8 по 11 ноября.