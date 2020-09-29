Новосибирский «Локомотив» сыграет в полуфинале Кубка России в Ханты-Мансийске

Posted 29 сентября 2020, 08:39
Published 29 сентября 2020, 08:39
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
Федерация волейбола России утвердила города-хозяева финальной стадию Кубка России по волейболу. Полуфиналы пройдут в трех городах: Ханты-Мансийске, Казани и Москве.
По результатам жеребьевки новосибирский «Локомотив» сыграет в подгруппе «А» с красноярским «Енисеем», «Белогорьем» и нижневартовской «Югрой-Самотлор». Игры пройдут в Ханты-Мансийске с 8 по 11 ноября.
Победители каждой из трех групп сыграют в финале четырех. Кубок будет разыгран с 25 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.