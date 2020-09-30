В Новосибирске школьник делал селфи с ружьем и застрелил сестру

Posted 30 сентября 2020, 10:45
Published 30 сентября 2020, 10:45
Modified 15 сентября 2022, 21:31
Updated 15 сентября 2022, 21:31
Дело о непреднамеренном убийстве во время новогодней вечеринки поступило в суд Дзержинского района Новосибирска. 17-летний подросток самовольно взял из сейфа ружье и решил показать его своей 19-летней двоюродной. Пока взрослые отмечали праздник, молодые люди устроили фотографирование с оружием.
Во время селфи молодой человек случайно выстрелил из ружья и попал сестре в голову. Пуля прошла насквозь. Девушка скончалась на месте происшествия. Полиция задержала невольного убийцу.
Подсудимый признал вину лишь частично. Его родители предприняли попытку помириться с матерью погибшей девушки, приносили извинения семье. Подростку грозит до двух лишения свободы. Мать погибшей заявляет о необходимости компенсации морального вреда.