В Новосибирске школьник делал селфи с ружьем и застрелил сестру

Дело о непреднамеренном убийстве во время новогодней вечеринки поступило в суд Дзержинского района Новосибирска. 17-летний подросток самовольно взял из сейфа ружье и решил показать его своей 19-летней двоюродной. Пока взрослые отмечали праздник, молодые люди устроили фотографирование с оружием.