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Posted 3 октября 2020, 01:52

Published 3 октября 2020, 01:52

Modified 15 сентября 2022, 21:32

Updated 15 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске кондуктор вызвала полицию из-за пассажира без маски

3 октября 2020, 01:52
Предметом спора стала маска

Из-за маски между экипажем автобуса и пассажиром произошла перепалка в Новосибирске.

В соцсетях появилось видео инцидента, которое выложили другие пассажиры. Как сообщают подписчики паблика АСТ-54, пассажир зашел в автобус на остановке «Телецентр» и хотел рассчитаться за проезд без маски, но кондуктор отказалась обслуживать. Тогда он заявил, что не может и держать деньги, и надевать маску. Женщина в итоге взяла деньги, но маску мужчина надел как попало. Кондуктор отказалась его рассчитывать и отдала деньги обратно.

Пассажир решил выйти на остановке, но кондуктор попыталась его остановить. Тогда он чуть ли не вытолкнул ее, и тут на помощь поспешил водитель. Экипаж вызвал полицию, но пассажир к тому времени уже ушел.

Подписчики паблика разделились на два лагеря: одни защищают экипаж, другие не понимают, зачем из-за 20 рублей вызывать полицию.

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#Происшествия#Новости
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