В Новосибирске кондуктор вызвала полицию из-за пассажира без маски

В соцсетях появилось видео инцидента, которое выложили другие пассажиры. Как сообщают подписчики паблика АСТ-54, пассажир зашел в автобус на остановке «Телецентр» и хотел рассчитаться за проезд без маски, но кондуктор отказалась обслуживать. Тогда он заявил, что не может и держать деньги, и надевать маску. Женщина в итоге взяла деньги, но маску мужчина надел как попало. Кондуктор отказалась его рассчитывать и отдала деньги обратно.