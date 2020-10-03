Вирусолог назвал причину роста заболевших коронавирусом в НСО

Posted 3 октября 2020, 03:36
Published 3 октября 2020, 03:36
Modified 15 сентября 2022, 21:32
Updated 15 сентября 2022, 21:32
Вирусолог Сергей Нетесов считает, что число заразившихся коронавирусом растет в Новосибирской области из-за несоблюдение масочного режима.
По мнению эксперта, новосибирцы вернулись с отдыха, где не носили маски и заразились. Также повлияло и начало учебного года в учебных заведениях. То есть увеличилась «интенсивность путей и объемы общения людей».
Но при этом вирусолог не видит положительной динамики, даже если школы и вузы закроют. Ведь дети найдут способ общаться друг с другом и вне стен учебного заведения. Так что дистанционное обучение не затормозит рост числа новых заболевших коронавирусом.
Негативно на динамику распространения инфекции влияет, прежде всего, нежелание носить маски. По мнению вирусолога, использовать маски стоит также и на улице, особенно когда ветрено. Так, при ветре опасным расстоянием друг от друга считает три метра. Вирус сначала попадает в нос, потому стягивать маску на рот при ношении является ошибкой.
Маска поможет не только притормозить рост числа заболевших коронавирусом, но и ОРВИ.
«Если все будут носить маски и мыть руки после касания предметов общего пользования, то у нас заболеваемость пойдет на спад», — говорит вирусолог.