Вирусолог назвал причину роста заболевших коронавирусом в НСО

Негативно на динамику распространения инфекции влияет, прежде всего, нежелание носить маски. По мнению вирусолога, использовать маски стоит также и на улице, особенно когда ветрено. Так, при ветре опасным расстоянием друг от друга считает три метра. Вирус сначала попадает в нос, потому стягивать маску на рот при ношении является ошибкой.