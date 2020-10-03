atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября 2020, 03:36

Published 3 октября 2020, 03:36

Modified 15 сентября 2022, 21:32

Updated 15 сентября 2022, 21:32

Вирусолог назвал причину роста заболевших коронавирусом в НСО

3 октября 2020, 03:36
Эксперт назвал способ борьбы с коронавирусом

Вирусолог Сергей Нетесов считает, что число заразившихся коронавирусом растет в Новосибирской области из-за несоблюдение масочного режима.

По мнению эксперта, новосибирцы вернулись с отдыха, где не носили маски и заразились. Также повлияло и начало учебного года в учебных заведениях. То есть увеличилась «интенсивность путей и объемы общения людей».

Но при этом вирусолог не видит положительной динамики, даже если школы и вузы закроют. Ведь дети найдут способ общаться друг с другом и вне стен учебного заведения. Так что дистанционное обучение не затормозит рост числа новых заболевших коронавирусом.

Негативно на динамику распространения инфекции влияет, прежде всего, нежелание носить маски. По мнению вирусолога, использовать маски стоит также и на улице, особенно когда ветрено. Так, при ветре опасным расстоянием друг от друга считает три метра. Вирус сначала попадает в нос, потому стягивать маску на рот при ношении является ошибкой.

Маска поможет не только притормозить рост числа заболевших коронавирусом, но и ОРВИ.

«Если все будут носить маски и мыть руки после касания предметов общего пользования, то у нас заболеваемость пойдет на спад», — говорит вирусолог.

Материалы по теме
Огромная Новосибирская область получила 42 дозы вакцины от коронавирусаВ Новосибирской области от коронавируса умерли еще три человекаНовосибирский политик Юрий Кувшинов скончался от коронавируса
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика