Судят экс-начальника райотдела полиции Новосибирска за взятки обедами

Posted 6 октября 2020, 07:39
Published 6 октября 2020, 07:39
Modified 15 сентября 2022, 21:32
Updated 15 сентября 2022, 21:32
Экс-глава Дзержинского районного отдела полиции Александр Гращенков предстал перед судом за получение взяток бизнес-ланчами.
Напомним, подполковника Гращенкова обвиняют в том, что он покровительствовал двум местным коммерсантам, которые владели заведениями общепита и торговыми павильонами.
Обвиняемый позволял братьям-предпринимателям обманывать город за еду. Было установлено, что владельца общепита занимали большую площадь, чем была у них в аренде. Скрыть это им помогал подполковник. Взамен же его кормили в кафе «Березка» совершенно бесплатно.
На обед полицейский предпочитал хинкали.