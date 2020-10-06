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Posted 6 октября 2020, 07:39

Published 6 октября 2020, 07:39

Modified 15 сентября 2022, 21:32

Updated 15 сентября 2022, 21:32

Судят экс-начальника райотдела полиции Новосибирска за взятки обедами

6 октября 2020, 07:39
Сумма взятки составила 53 тысячи рублей

Экс-глава Дзержинского районного отдела полиции Александр Гращенков предстал перед судом за получение взяток бизнес-ланчами.

Напомним, подполковника Гращенкова обвиняют в том, что он покровительствовал двум местным коммерсантам, которые владели заведениями общепита и торговыми павильонами.

Обвиняемый позволял братьям-предпринимателям обманывать город за еду. Было установлено, что владельца общепита занимали большую площадь, чем была у них в аренде. Скрыть это им помогал подполковник. Взамен же его кормили в кафе «Березка» совершенно бесплатно.

На обед полицейский предпочитал хинкали.

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#Происшествия#Новости
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