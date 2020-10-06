Судят экс-начальника райотдела полиции Новосибирска за взятки обедами

Обвиняемый позволял братьям-предпринимателям обманывать город за еду. Было установлено, что владельца общепита занимали большую площадь, чем была у них в аренде. Скрыть это им помогал подполковник. Взамен же его кормили в кафе «Березка» совершенно бесплатно.