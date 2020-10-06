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Posted 6 октября 2020, 09:48

Published 6 октября 2020, 09:48

Modified 15 сентября 2022, 21:32

Updated 15 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

6 октября 2020, 09:48
Об этом заявил Сергей Федорчук

Сегодня, 6 октября, новосибирских школьников обрадовали возможностью продления каникул. Вот только повод для этого безрадостный.

Как рассказал на брифинге региональный министр образования Сергей Федорчук, сами по себе каникулы начнутся в конце октября, как и намечено. При этом все школы отправятся гулять синхронно.

- Возможно, мы так же, как и другие регионы, сделаем каникулы дольше. А может, и не сделаем, - загадочно произнес министр. Он сослался на то, что все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией. Окончательно и бесповоротно вопрос решится ближе к каникулам, то есть к концу месяца.

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