В Новосибирске школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

- Возможно, мы так же, как и другие регионы, сделаем каникулы дольше. А может, и не сделаем, - загадочно произнес министр. Он сослался на то, что все будет зависеть от развития ситуации с эпидемией. Окончательно и бесповоротно вопрос решится ближе к каникулам, то есть к концу месяца.