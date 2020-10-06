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Posted 6 октября 2020, 11:41

Published 6 октября 2020, 11:41

Modified 15 сентября 2022, 21:32

Updated 15 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске мужчина жестоко избил своего соседа

6 октября 2020, 11:41
Пострадавшего пришлось госпитализировать

В воскресенье, 4 октября, в Новосибирскую областную больницу вечером из дома по улице Восточный переулок привезли 37-летнего мужчину. У него были сломаны четыре ребра, а также диагностированы тупая травма живота и ушиб брюшной стенки. Врачи немедленно позвонили полицейским.

Сотрудники ППС Отдела полиции №7 «Ленинский» установили и задержали подозреваемого в нападении. Им оказался ранее судимый за кражу житель Ленинского района, который живет с потерпевшим в одном доме.

По версии полиции, в ходе возникшего конфликта подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, избил соседа, причинив его здоровью тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело.

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