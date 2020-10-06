В Новосибирске мужчина жестоко избил своего соседа

В воскресенье, 4 октября, в Новосибирскую областную больницу вечером из дома по улице Восточный переулок привезли 37-летнего мужчину. У него были сломаны четыре ребра, а также диагностированы тупая травма живота и ушиб брюшной стенки. Врачи немедленно позвонили полицейским.