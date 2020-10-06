В НСО из-за коронавируса на карантин ушли 119 классов

При этом чиновник отметил, что полностью закрытых на карантин школ на сегодняшний момент в регионе нет. Врачи и Роспотребнадзор контролируют 174 человека, из них 118 детей. В детских садах 23 заболевших, из них 15 детей. Закрыты шесть групп. "При этом вернулось к очной форме обучения и снято с контроля 67 классов (в 27 школах), а также 8 групп (в 7 детских садах)", - добавил Федорчук.