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Posted 6 октября 2020, 14:16

Published 6 октября 2020, 14:16

Modified 5 августа 2022, 12:18

Updated 5 августа 2022, 12:18

В НСО из-за коронавируса на карантин ушли 119 классов

6 октября 2020, 14:16
В детских садах 23 заболевших, из них 15 детей.

В Новосибирской области 119 классов в школах временно переведены на дистанционное обучение. Причина - карантин по коронавирусу. Об этом 6 октября заявил министр образования НСО Сергей Федорчук.

При этом чиновник отметил, что полностью закрытых на карантин школ на сегодняшний момент в регионе нет. Врачи и Роспотребнадзор контролируют 174 человека, из них 118 детей. В детских садах 23 заболевших, из них 15 детей. Закрыты шесть групп. "При этом вернулось к очной форме обучения и снято с контроля 67 классов (в 27 школах), а также 8 групп (в 7 детских садах)", - добавил Федорчук.

Из-за ОРВИ целиком закрыт на карантин детсад в Баганском районе. Частично из-за респираторной инфекции закрыты 12 школ и 21 детский сад. В завершении Федорчук подтвердил слова губернатора Травникова о том, что каникулы в школах начнутся по графику, то есть - в конце октября. Однако допустил, что они будут продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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