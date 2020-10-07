В НСО почти 150 000 учеников начальных классов обеспечены горячим питанием

Хотя учебный год начался больше месяца назад, Оперативный штаб Новосибирской области по подготовке к нему продолжает отчитываться о своей работе. Как заявили в правительстве региона, в ежедневном режиме мониторится организация учебного процесса, в котором в первую очередь уделяется внимание обеспечение питанием, организация стабильного подвоза детей, санитарная безопасность.