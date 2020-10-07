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Posted 7 октября 2020, 04:34

Published 7 октября 2020, 04:34

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

В НСО почти 150 000 учеников начальных классов обеспечены горячим питанием

7 октября 2020, 04:34
Чиновники в очередной раз пообещали контролировать ситуацию

Хотя учебный год начался больше месяца назад, Оперативный штаб Новосибирской области по подготовке к нему продолжает отчитываться о своей работе. Как заявили в правительстве региона, в ежедневном режиме мониторится организация учебного процесса, в котором в первую очередь уделяется внимание обеспечение питанием, организация стабильного подвоза детей, санитарная безопасность.

В ходе очередного заседания, прошедшего в формате видеосвязи, снова заговорили о горячем питании. Заместителя губернатора Сергей Нелюбов опять обратил внимание ответственных лиц на этот вопрос.

- Необходимо реагировать на каждую жалобу от родителей и незамедлительно принимать меры, отрабатывать в индивидуальном порядке. Помимо этого, нельзя снижать бдительность в соблюдении санитарных мер, обеспечении образовательных организаций дезинфицирующими средствами, проведении регулярной термометрии, – подчеркнул Сергей Нелюбов.

По данным министерства образования Новосибирской области, на начало учебного года бесплатным горячим питанием обеспечено 147 576 обучающихся 1-4 классов. В регионе создана тематическая горячая линия по этим вопросам:238-73-82, 238-73-83, 238-74-17, 238-73-85, 238-73-84.

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