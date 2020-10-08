Чиновники в НСО ответили на требование общественников закрыть школы на карантин

Министерство образования НСО ответило на опубликованную ранее инициативу новосибирских общественников о закрытии школ региона на карантин из-за коронавируса и ОРВИ. Депутат горсовета Ростислав Антонов заявил, что образовательный процесс в школах разваливается, поскольку один за другим на больничные уходят учителя, а классы отправляют на карантин. Общественник потребовал прекратить эксперимент над детьми и отправить их на дистанционное обучение.