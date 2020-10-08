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Posted 8 октября 2020, 09:09

Published 8 октября 2020, 09:09

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

Чиновники в НСО ответили на требование общественников закрыть школы на карантин

8 октября 2020, 09:09
Вспышек заболевания они не зафиксировали.

Министерство образования НСО ответило на опубликованную ранее инициативу новосибирских общественников о закрытии школ региона на карантин из-за коронавируса и ОРВИ. Депутат горсовета Ростислав Антонов заявил, что образовательный процесс в школах разваливается, поскольку один за другим на больничные уходят учителя, а классы отправляют на карантин. Общественник потребовал прекратить эксперимент над детьми и отправить их на дистанционное обучение.

В распространенном министерством образования НСО релизе сообщается, что ситуация не выглядит катастрофической. На дистанционном обучении – менее 1\10 процента учеников школ.

При этом ведомство совместно с Роспотребнадзором продолжает контролировать эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в образовательных организациях региона. Вспышек заболевания они не зафиксировали.

К очному обучению вернулись 80 классов в 33 школах. Снят карантин в 8 группах 7 детских садов и в школе №16 города Болотное.

126 классов по-прежнему переведены на дистанционное обучение. В списках заболевших значатся 143 ребенка. 15 детей заболевших в 21 дошкольной организации, закрыты на карантин 6 групп в детских садах.

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