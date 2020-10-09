В ДТП под Новосибирском один человек погиб, трое пострадали

Posted 9 октября 2020, 03:41
Published 9 октября 2020, 03:41
Modified 15 сентября 2022, 21:33
Updated 15 сентября 2022, 21:33
В аварии на трассе Новосибирск-Томск один человек погиб, еще трое с различными травмами госпитализированы.
Пресс-служба ГИБДД по области сообщила, что 8 октября в Коченевском районе на 28-км трассы в аварии погиб 36-летний водитель Toyota Caldina. Установлено, что Toyota двигалась в сторону поселка Колывань и во время обгона врезалась в УАЗ-3309. В ДТП пострадали водитель «буханки». У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и различные переломы. 40-летний и 45-летний пассажиры УАЗ также госпитализированы с переломами.