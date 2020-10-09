atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2020, 03:41

Published 9 октября 2020, 03:41

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

В ДТП под Новосибирском один человек погиб, трое пострадали

9 октября 2020, 03:41
По факту ДТП ГИБДД начала проверку.

В аварии на трассе Новосибирск-Томск один человек погиб, еще трое с различными травмами госпитализированы.

Пресс-служба ГИБДД по области сообщила, что 8 октября в Коченевском районе на 28-км трассы в аварии погиб 36-летний водитель Toyota Caldina. Установлено, что Toyota двигалась в сторону поселка Колывань и во время обгона врезалась в УАЗ-3309. В ДТП пострадали водитель «буханки». У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и различные переломы. 40-летний и 45-летний пассажиры УАЗ также госпитализированы с переломами.

Материалы по теме
Водитель сбежал с места ДТП с пострадавшими под НовосибирскомВ Тогучинском районе в ДТП погиб водитель «Газели»Массовое ДТП блокировало движение по Винаповскому мосту
#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика