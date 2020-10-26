Мэр Локоть: антибиотики задерживаются на пути в Новосибирск из-за непогоды

Теперь градоначальник более аккуратен в прогнозах. Известно, что в Новосибирск из Владивостока едет большая партия лекарств. Это 6 тысяч упаковок азитромицина и столько же левофлоксацина. Они должны в ближайшие дни поступить в новосибирские аптеки. Городу удалось заключить договор с производителем: компанией «Дальхимфарма».