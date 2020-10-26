«Сибирь» одержала вторую победу подряд с одинаковым счетом

"Сибирь" одержала вторую победу подряд в домашней серии КХЛ. По аналогичному сценарию вслед за "Трактором" новосибирская команда одолела "Барыс" 3:1.
После безголевого первого тайма, во втором периоде Никита Шашков вывел "Сибирь" вперед. Вскоре гости из Нур-Султана счет сравняли, однако под занавес второй двадцатиминутки Егор Миловзоров забросил шайбу.
В конце встречи гости сняли вратаря и Олег Ли поразил пустые ворота, установив окончательный счет. Следующий матч "Сибирь" проведет в Магнитогорске против местного "Металлурга". Игра пройдет 28 октября.