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В Бердске мужчина спас соседа во время пожара

26 октября 2020, 19:49
У него ожоги пальцев и кистей рук.

В Бердске молодой мужчина спас своего соседа во время пожара. Как сообщили в МЧС, 25 октября возгорание случилось ранним утром в одной из квартир на улице Гранитной.

Еще до прибытия пожарных 26-летний мужчина вынес ногой дверь и зашёл в горящую соседскую квартиру. Он вынес хозяина из горящего помещения. После прибытия скорой помощи, погорельца госпитализировали. У него ожоги пальцев и кистей рук.

В квартире сгорели домашние вещи, мебель и пластиковое окно. площадь пожара - 20 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара послужило то, что хозяин уснул с горящей сигаретой в руке.

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#Новости#Происшествия
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