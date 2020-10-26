В Бердске мужчина спас соседа во время пожара

В Бердске молодой мужчина спас своего соседа во время пожара. Как сообщили в МЧС, 25 октября возгорание случилось ранним утром в одной из квартир на улице Гранитной.
Еще до прибытия пожарных 26-летний мужчина вынес ногой дверь и зашёл в горящую соседскую квартиру. Он вынес хозяина из горящего помещения. После прибытия скорой помощи, погорельца госпитализировали. У него ожоги пальцев и кистей рук.
В квартире сгорели домашние вещи, мебель и пластиковое окно. площадь пожара - 20 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара послужило то, что хозяин уснул с горящей сигаретой в руке.