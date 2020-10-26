В Новосибирске прошла очередная облава на «безмасочников»

На улице Большевистской в Новосибирске полиции провела очередной рейд. В его ходе правоохранители выясняли, как граждане соблюдают масочный режим и санитарные нормы. О рейде рассказала пресс-служба мэрии.
Проверке подверглись торговый комплекс «Лента» и шашлычная «Очаг». Серьезных нарушений выявлено не было. На выходе в торговый комплекс у посетителей есть возможность обработать руки антисептиком и бесплатно взять маску. Часть гостей «Ленты» ходили со спущенными на подбородок масками. С такими несознательными гражданами полиция проводила профилактические беседы.
В кафе «Очаг» правоохранители также не выявили нарушений масочного режима. Если не считать таким отсутствие журнала с ежедневным учётом температуры у сотрудников. Сотрудники также отделались профилактической беседой.
Всего за прошлую неделю отделы потребительского рынка и защиты прав потребителей обследовали более 300 предприятий розничной торговли. 17 новосибирцев были наказаны за отсутствие масок на суммы от 1 до 3 тысяч рублей. Юридические лица, попавшиеся на нарушениях, должны будут заплатить от 100 до 300 тысяч рублей.