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В Новосибирске прошла очередная облава на «безмасочников»

26 октября 2020, 23:04
Проверили торговый комплекс «Лента» и шашлычную «Очаг».

На улице Большевистской в Новосибирске полиции провела очередной рейд. В его ходе правоохранители выясняли, как граждане соблюдают масочный режим и санитарные нормы. О рейде рассказала пресс-служба мэрии.

Проверке подверглись торговый комплекс «Лента» и шашлычная «Очаг». Серьезных нарушений выявлено не было. На выходе в торговый комплекс у посетителей есть возможность обработать руки антисептиком и бесплатно взять маску. Часть гостей «Ленты» ходили со спущенными на подбородок масками. С такими несознательными гражданами полиция проводила профилактические беседы.

В кафе «Очаг» правоохранители также не выявили нарушений масочного режима. Если не считать таким отсутствие журнала с ежедневным учётом температуры у сотрудников. Сотрудники также отделались профилактической беседой.

Всего за прошлую неделю отделы потребительского рынка и защиты прав потребителей обследовали более 300 предприятий розничной торговли. 17 новосибирцев были наказаны за отсутствие масок на суммы от 1 до 3 тысяч рублей. Юридические лица, попавшиеся на нарушениях, должны будут заплатить от 100 до 300 тысяч рублей.

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