В Новосибирске прошла очередная облава на «безмасочников»

Всего за прошлую неделю отделы потребительского рынка и защиты прав потребителей обследовали более 300 предприятий розничной торговли. 17 новосибирцев были наказаны за отсутствие масок на суммы от 1 до 3 тысяч рублей. Юридические лица, попавшиеся на нарушениях, должны будут заплатить от 100 до 300 тысяч рублей.