atas.info
ГлавноеВсе новости

9 групп в детских садах отправлены на карантин из-за ОРВИ в Бердске

27 октября 2020, 09:49
За сутки количество выросло вдвое.

9 групп в детских садах Бердска закрыли на карантин из-за ОРВИ.

Напомним, 26 октября сообщалось о четырех группах, закрытых на карантин из-за болезни.

Как сообщает Бердск-Онлайн, из-за ОРВИ карантин ввел в трех группах детского сада №1, одной группе детсада №22, одной группе детсада №15 и в четырех группах детского сада №26.

Отметим, что ограничительные мероприятия вводят в том случае, если число заболевших в коллективе превышает 20%.

Но роста по числу заболевших коронавирусом в образовательных учреждениях Бердска в последние дни не наблюдается. Из-за Covid-19 на карантин закрыли 33 класса в 11 школах, 7 групп в 5 детских садах.

Материалы по теме
В Новосибирске на карантин из-за коронавируса ушли 224 класса79 классов и 88 групп в детсадах ушли на карантин в НовосибирскеВ Новосибирске из-за ОРВИ закрыли на карантин детский сад
#Новости#Образование
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52