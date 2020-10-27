9 групп в детских садах отправлены на карантин из-за ОРВИ в Бердске

9 групп в детских садах Бердска закрыли на карантин из-за ОРВИ.
Напомним, 26 октября сообщалось о четырех группах, закрытых на карантин из-за болезни.
Как сообщает Бердск-Онлайн, из-за ОРВИ карантин ввел в трех группах детского сада №1, одной группе детсада №22, одной группе детсада №15 и в четырех группах детского сада №26.
Отметим, что ограничительные мероприятия вводят в том случае, если число заболевших в коллективе превышает 20%.
Но роста по числу заболевших коронавирусом в образовательных учреждениях Бердска в последние дни не наблюдается. Из-за Covid-19 на карантин закрыли 33 класса в 11 школах, 7 групп в 5 детских садах.