Биотехнопарку разрешили проводить тесты на COVID-19 без проверки Роспотребнадзора

Лаборатория Биотехнопарка показала свою эффективность и теперь сможет тестировать население на коронавирус без проверки Роспотребнадзора. Такое решение приняло само надзорное ведомство после того, как лаборатории присвоили статус референс-центра.
Отметим, что лаборатория наукограда Кольцова в день выполняет до 2 тысяч тестов на коронавирус. Ее услугами пользуются все медучреждения Новосибирской области. Результат на Covid-19 готовится в течение суток.
После того, как была отменена отправка тестов в Роспортребнадзор, тестирование будет проходить быстрее.