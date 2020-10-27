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Биотехнопарку разрешили проводить тесты на COVID-19 без проверки Роспотребнадзора

27 октября 2020, 08:21
Теперь тестирование будет проходить быстрее.

Лаборатория Биотехнопарка показала свою эффективность и теперь сможет тестировать население на коронавирус без проверки Роспотребнадзора. Такое решение приняло само надзорное ведомство после того, как лаборатории присвоили статус референс-центра.

Отметим, что лаборатория наукограда Кольцова в день выполняет до 2 тысяч тестов на коронавирус. Ее услугами пользуются все медучреждения Новосибирской области. Результат на Covid-19 готовится в течение суток.

После того, как была отменена отправка тестов в Роспортребнадзор, тестирование будет проходить быстрее.

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