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Еще 183 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области

27 октября 2020, 12:58
Лаборатории области провели с начала пандемии 676 тысяч тестов на коронавирус.

Суточный прирост больных коронавирусом в Новосибирской области составил 183 человека (16 581 всего). Оперштаб сообщил также о 115 выздоровевших (13 766 всего) и троих умерших.

27 октября стало известно о смерти трех женщин в возрасте 31 год, 67 лет и 71 год. Всего от коронавируса скончалось 569 человек.

Болезнь в тяжелой форме протекает у 136 пациентах, их перевели в реанимационные отделения, 31 подключили к ИВЛ.

Инфекционные стационары приняли уже 4 049 пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В районах госпитализировано 1 390 человек.

3 297 новосибирцев были взяты под наблюдение специалистов из-за возможного риска заражения.

За сутки ОРВИ заболели 1 549 человек, 19 положили в больницу.

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