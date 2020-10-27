Еще 183 человека заболели коронавирусом в Новосибирской области

Суточный прирост больных коронавирусом в Новосибирской области составил 183 человека (16 581 всего). Оперштаб сообщил также о 115 выздоровевших (13 766 всего) и троих умерших.
27 октября стало известно о смерти трех женщин в возрасте 31 год, 67 лет и 71 год. Всего от коронавируса скончалось 569 человек.
Болезнь в тяжелой форме протекает у 136 пациентах, их перевели в реанимационные отделения, 31 подключили к ИВЛ.
Инфекционные стационары приняли уже 4 049 пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В районах госпитализировано 1 390 человек.
3 297 новосибирцев были взяты под наблюдение специалистов из-за возможного риска заражения.
За сутки ОРВИ заболели 1 549 человек, 19 положили в больницу.