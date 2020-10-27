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Федеральный фонд поддержал два новосибирских предприятия

27 октября 2020, 15:46
12 проектов получили одобрение Фонда.

Финансирование от Федерального фонда развития промышленности получат два новосибирских предприятия.

22 октября экспертный совет изучил 13 проектов, один проект получил отказ. Известно, что одобрили проекты АО «НЗР «Оксид» и ООО «Нео-Пак», которые входят в Новосибирскую торгово-промышленную палату.

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» попросил финансирования в размере 291,9 млн рублей на покупку и установку оборудования в рамках реализации проекта «Модернизация существующего парка оборудования для освоения производства конденсаторов, резисторов ЧИП исполнения» по программе ФРП «Конверсия». Это позволит создать 38 новых рабочих мест на предприятии. Таким образом налоговые поступления в бюджет области вырастут.

В новосибирской торгово-промышленной палате добавили, что благодаря проекту будут внедряться новые инновационные технологии для получения отечественной продукции высокого качества и производственных мощностей. Предприятие получит возможность расширить объем производства и рынок сбыта.

#Новости#Технологии
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