Федеральный фонд поддержал два новосибирских предприятия

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» попросил финансирования в размере 291,9 млн рублей на покупку и установку оборудования в рамках реализации проекта «Модернизация существующего парка оборудования для освоения производства конденсаторов, резисторов ЧИП исполнения» по программе ФРП «Конверсия». Это позволит создать 38 новых рабочих мест на предприятии. Таким образом налоговые поступления в бюджет области вырастут.