Новосибирск вошел в число самых «бездетных» городов страны

Опрашивались жители в возрасте от 18 до 42 лет. Детей в ближайшие годы не планируют заводить 38% опрошенных женщин и 64% мужчин. Зато из тех, кто мечтает о ребенке, 78% респондентов находятся в браке, 84% из них - женщины.