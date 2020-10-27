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Новосибирск вошел в число самых «бездетных» городов страны

27 октября 2020, 16:55
В этом сомнительном рейтинге Новосибирск пропустил вперед лишь Москву, Екатеринбург и Краснодар.

Новосибирск вошел в число городов, жители которых не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет. Таковы данные соцопроса, проведенного в октябре независимым исследовательским агентством Zoom Market. В этом сомнительном рейтинге Новосибирск пропустил вперед лишь Москву, Екатеринбург и Краснодар.

Опрашивались жители в возрасте от 18 до 42 лет. Детей в ближайшие годы не планируют заводить 38% опрошенных женщин и 64% мужчин. Зато из тех, кто мечтает о ребенке, 78% респондентов находятся в браке, 84% из них - женщины.

Главными причинами, по которой респонденты не хотят заводить детей, стали: желание пожить для себя (36%), отсутствие партнера / супруга (23%), квартирный вопрос (18%), карьера (13%), финансовая ситуация (9%) и состояние здоровья (1%). Среди городов России о желании стать родителями чаще всего заявляли жители Махачкалы, Волгограда и Брянска.

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