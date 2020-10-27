atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирские динамовки разгромно проиграли УГМК

27 октября 2020, 22:56
Встреча завершилась со счетом 92:38 в пользу уральской команды.

Баскетболистки новосибирского "Динамо" разгромно проиграли в Верхней Пышме лидеру отечественного баскетбола - команде УГМК (Екатеринбург). Встреча завершилась со счетом 92:38 в пользу уральской команды.

Самым результативным игроком "Динамо" стала Джиллиан Аллейн. Она провела на площадке почти 35 минут и набрала 11 очков и сделала 12 подборов. У вызванной в сборную России Марины Голдыревой в активе 9 очков.

После трех игр у новосибирской команды 4 очка и 8 место в таблице Премьер-лиги. Следующую игру "Динамо" проведет дома против "Надежды" из Оренбурга. Встреча пройдет 5 ноября.

Материалы по теме
Баскетболистки новосибирского «Динамо» победили одноклубниц из МосквыБаскетболистки новосибирского «Динамо» проиграли турецкому «Самсуну» в матче Кубка ЕвропыБаскетболистки новосибирского «Динамо» в гостях переиграли подмосковный «Спартак»
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52