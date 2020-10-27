Новосибирские динамовки разгромно проиграли УГМК

Баскетболистки новосибирского "Динамо" разгромно проиграли в Верхней Пышме лидеру отечественного баскетбола - команде УГМК (Екатеринбург). Встреча завершилась со счетом 92:38 в пользу уральской команды.
Самым результативным игроком "Динамо" стала Джиллиан Аллейн. Она провела на площадке почти 35 минут и набрала 11 очков и сделала 12 подборов. У вызванной в сборную России Марины Голдыревой в активе 9 очков.
После трех игр у новосибирской команды 4 очка и 8 место в таблице Премьер-лиги. Следующую игру "Динамо" проведет дома против "Надежды" из Оренбурга. Встреча пройдет 5 ноября.