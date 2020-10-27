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Новосибирские синоптики предупреждают о штормовом ветре и гололеде

27 октября 2020, 19:19
Мокрый снег и гололед усложнят и без того непростую дорожную ситуацию в городе.

Завтра, 28 октября, в Новосибирской области резко испортится погода. Об этом сообщает новосибирский Гидрометцентр. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и гололед. Местами осадки будут сильными.

Похолодание будет сопровождаться усилением ветра. Его порывы будут достигать 19–24 м/с. После сегодняшних +10 градусов ночью столбик термометра опустится до 0... +2 градусов. Днем чуть потеплеет - ожидается +2... +4 градуса. К вечеру температура еще упадет.

Мокрый снег и гололед усложнят и без того непростую дорожную ситуацию в городе. Ожидаются пробки и многочисленные аварии. В связи с этим МЧС по Новосибирской области распространило экстренное предупреждение.

"Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать скоростной режим, дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений, в обязательном порядке соблюдать все правила дорожного движения", — говорится в релизе. Специалисты добавляют, что автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в такую погоду.

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