Новосибирские синоптики предупреждают о штормовом ветре и гололеде

"Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать скоростной режим, дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений, в обязательном порядке соблюдать все правила дорожного движения", — говорится в релизе. Специалисты добавляют, что автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в такую погоду.