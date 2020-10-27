Новосибирский видеоблогер попал в рейтинг Forbes

Авторитетное издание Forbes составило рейтинг российских YouTube-блогеров, больше всех заработавших на рекламе. В список попал и 23-летний новосибирский видеоблогер Андрей Ширгин. В Интернете он известен как HiMan.
У новосибирца 14 строчка в списке Forbes. Он заработал на рекламе 490 тысяч долларов. В топ-15 ютуберов он опередил Моргенштерна.
HiMan стал популярен на Ютубе как автор забавных челленджей. На его канале свыше 15 миллионов подписчиков.
Лидером рейтинга стало творческое объединение "Labelcom". Нурлан Сабуров и его товарищи за год заключили рекламных контрактов на сумму свыше 3,5 миллионов долларов. В тройке лидеров также Валентин Петухов с канала "Wylsacom" и Александр Гудков с канала "Чикен Карри". Немного отстали от лидеров Юрий Дудь и Антон Лапенко.