Новосибирский видеоблогер попал в рейтинг Forbes

Лидером рейтинга стало творческое объединение "Labelcom". Нурлан Сабуров и его товарищи за год заключили рекламных контрактов на сумму свыше 3,5 миллионов долларов. В тройке лидеров также Валентин Петухов с канала "Wylsacom" и Александр Гудков с канала "Чикен Карри". Немного отстали от лидеров Юрий Дудь и Антон Лапенко.