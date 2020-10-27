Новосибирца отправили в колонию за кражу дорогой бутылки вина

29-летнего новосибирца отправили в колонию строгого режима за кражу бутылки дорогого вина из магазина. Согласно материалам дела, поступившим в Заельцовский районный суд, в магазине «Мегас-3», расположенном в ТЦ «Роял Парк», обвиняемый вместе с неустановленным лицом украл бутылку красного сухого вина «Солайя Тоскана» IGT.
Стоимость бутылки объемом 0,75 литра составляла 29 тыс. рублей.
Суд признал его виновным в хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору и приговорил к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Также он вернул полную стоимость похищенного вина ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант», которому был нанесен ущерб.