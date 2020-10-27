Травников сделал заявление о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

Губернатор заявил, что по возможности будут откладываться любые ограничения, так как они очень чувствительны для экономики и социальной сферы. «Если нам, как минимум, ситуацию удастся удержать так, как есть, то будет одно решение. Если не удастся, будем принимать решение о частичном переводе школьников на дистант» - сказал Травников. Если же ограничения потребуются – первыми под удар попадут предприятия торговли.