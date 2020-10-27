Травников сделал заявление о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

Сегодня, 27 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в режиме онлайн-конференции рассказал о ситуации с коронавирусом в столице Сибири. Глава региона рассказал, как Новосибирская область переживает вторую волну коронавируса. Накануне, 26 октября, вступили в силу новые ограничения.
Ограничена ночная работа организаций общественного питания и ночных клубов, за исключением тех заведений, что располагаются в аэропортах, вокзалах и гостиницах. Школьники ушли на двухнедельные каникулы.
Губернатор рассказал, что у вверенной ему области хватает опыта, сил и ресурсов для успешной борьбы с коронавирусом. Однако есть вопросы, на которые не могут ответить и квалифицированные медики. В частности, сюрпризом для областных властей стало стремительное наступление COVID-19.
С 23 сентября регион вышел на мощность в 5000 койко-мест в больницах. Система здравоохранения НСО работает с высочайшей нагрузкой.
Губернатор заявил, что по возможности будут откладываться любые ограничения, так как они очень чувствительны для экономики и социальной сферы. «Если нам, как минимум, ситуацию удастся удержать так, как есть, то будет одно решение. Если не удастся, будем принимать решение о частичном переводе школьников на дистант» - сказал Травников. Если же ограничения потребуются – первыми под удар попадут предприятия торговли.
В октябре регион столкнулся с нехваткой лекарств. Губернатор заверил, что меры приняты. В муниципальную аптечную сеть препараты уже поставлены. Скоро прибудут антибиотики с Дальнего Востока.
В Новосибирской области продолжатся рейды по соблюдениям санитарного режима. Граждан без масок будут отлавливать и привлекать к ответственности, также, как и собственников объектов, где нарушение выявлено.
В Новосибирской области сокращены массовые культурные мероприятия. В театры запускают лишь половину возможных зрителей. Мероприятия, приуроченные к 4 Ноября, пройдут в онлайн-формате или с минимальным количеством участников.
В заключении Травников поделился хорошей новостью. Вакцина «Вектора» уже прошла госрегистрацию. Добровольцам ее поставят уже на следующей неделе. «Самый лучший способ сберечь здоровье — не заболеть. Соблюдайте меры предосторожности и не поддавайтесь панике» - заявил на прощание Андрей Травников.